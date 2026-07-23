Pedro Porro përmbushi një premtim të fëmijërisë, i dha gjyshit të tij medaljen e arit të Kampionatit Botëror
Futbolli shpesh shkruan historitë më të bukura, dhe një nga më emocionalet vjen nga futbollisti i ekipit kombëtar të Spanjës dhe i Tottenham Hotspur, Pedro Porro.
Pasi fitoi titullin kampion bote me ekipin kombëtar spanjoll në Kupën e Botës, Porro vendosi t’ia jepte njohjen më të madhe të karrierës së tij personit pa të cilin asgjë nuk do të kishte qenë e mundur - gjyshit të tij.
Historia pas këtij momenti daton që nga ditët kur Pedro Porro ishte vetëm një djalë me ëndrra të mëdha. Gjyshi i tij udhëtoi pa u lodhur mijëra kilometra për ta çuar në stërvitje dhe ndeshje për vite me radhë, duke i ofruar mbështetje të palëkundur kur rruga drejt futbollit profesionist dukej e largët.
I prekur nga sakrifica e gjyshit të tij, Porro i bëri atij një premtim të prerë që në fëmijëri: një ditë ai do të bëhej kampion bote me Spanjën.
Vite më vonë, ky premtim u bë realitet. Menjëherë pas kthimit nga kampionati, lojtari i kombëtares spanjolle vizitoi gjyshin e tij dhe ia dorëzoi personalisht medaljen e artë.
“Mision i kryer”, tha Porro ndërsa gjyshi i tij i vendosi medaljen në qafë me krenari dhe emocion të dukshëm.
Videoja e këtij takimi prekës u bë shpejt virale në rrjetet sociale, duke mbledhur qindra mijëra shikime dhe reagime nga fansat në të gjithë botën. /Telegrafi/