Kryetari i Komunës ka njoftuar se ndërtimi i urës së re mbi lumin Ibër po zhvillohet me ritëm të shpejtë, ndërsa në afërsi të saj pritet të jetësohet edhe spitali i ri rajonal.

Peci ka bërë të ditur se ura e re dhe spitali rajonal do të përbëjnë një nyje të rëndësishme infrastrukturore, duke krijuar qasje më të lehtë dhe më praktike për qytetarët.

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“Ura e re mbi lumin Ibër me ritëm të shpejtë po ndërtohet, e spitali i ri rajonal në afërsi të kësaj ure do të jetësohet. Nyje strategjike me qasje praktike”, ka shkruar Peci. /Telegrafi/



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