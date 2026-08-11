Rregullohet ndriçimi publik në rrugën “Pandeli Sotiri” në Vushtrri
NPL “Përparimi” ka njoftuar se është rregulluar problemi me ndriçimin publik në rrugën “Pandeli Sotiri” në Vushtrri.
Sipas njoftimit, punëtorët e Njësisë së Ndriçimit Publik kanë intervenuar gjatë mbrëmjes në këtë rrugë, duke rikthyer funksionimin e ndriçimit publik.
Nga ndërmarrja kanë bërë të ditur se intervenimi është realizuar me sukses, me qëllim përmirësimin e kushteve për qytetarët dhe mërgimtarët që gjatë këtyre ditëve po qëndrojnë në Vushtrri.
Rikthimi i ndriçimit pritet të kontribuojë në rritjen e sigurisë dhe krijimin e kushteve më të mira për lëvizje, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes. /Telegrafi/
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