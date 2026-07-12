Pavarësisht statistikave skandaloze, Scaloni vazhdon t’i besojë Messit - madje thotë se ai vendos çfarë bën
Lionel Messi është një nga protagonistët kryesorë të Argjentinës në Kupën e Botës 2026. Me tetë gola të shënuar, ai kryeson listën e golashënuesve së bashku me Kylian Mbappen, por para sfidës çerekfinale ndaj Zvicrës, vëmendja është përqendruar te një statistikë e pazakontë e kapitenit argjentinas.
39-vjeçari ka humbur dy penallti në këtë Kampionat Botëror, ndaj Austrisë dhe Egjiptit, duke u bërë lojtari i parë që dështon dy herë nga pika e bardhë në të njëjtin edicion të Kupës së Botës.
Në total, Messi ka realizuar vetëm katër nga tetë penalltitë e ekzekutuara në historinë e pjesëmarrjeve të tij në Kampionatin Botëror, me një sukses prej 50 për qind.
Megjithatë, përzgjedhësi Lionel Scaloni nuk ka asnjë dyshim se kush do të marrë përgjegjësinë nëse Argjentina fiton një tjetër penallti.
"Messi vendos vetë nëse do ta gjuajë penalltinë", deklaroi Scaloni në konferencën për shtyp një ditë para ndeshjes me Zvicrën.
Tekniku theksoi se besimi ndaj kapitenit mbetet i plotë.
"E gjithë skuadra e mbështet atë. Ai ka shënuar tetë nga 14 golat tanë në këtë turne dhe vazhdon të jetë vendimtar. Edhe fizikisht nuk ka ndryshuar shumë. Ai vrapon po aq sa gjithmonë dhe të dhënat tona e konfirmojnë këtë", shtoi Scaloni.
48-vjeçari vazhdon të shkruajë historinë me Argjentinën. Me nëntë fitore në Kupën e Botës, ai është bërë trajneri më i suksesshëm i kombëtares argjentinase në historinë e turneut.
"As nuk e dija këtë statistikë," u shpreh Scaloni.
Ai kujtoi se momenti vendimtar i projektit të tij erdhi pesë vjet më parë, kur Argjentina mposhti Brazilin 1-0 në finalen e Kupës së Amerikës 2021, falë golit të Angel Di Marías.
"Ajo ishte pika e kthesës. Do t'i kujtoj gjithmonë emocionet e asaj nate. Edhe Leo ishte jashtëzakonisht i emocionuar", tha ai.
Messi fitoi atëherë trofeun e tij të parë madhor me Argjentinën, përpara se të kurorëzohej kampion bote në Katar 2022.
"Ai është më i miri dhe do të mbetet më i miri për aq kohë sa të dëshirojë të luajë". përfundoi Scaloni.
Argjentina do të përballet me Zvicrën në çerekfinale, në një ndeshje që mund të jetë një tjetër kapitull historik në karrierën e Lionel Messit me fanellën e "Albiceleste". /Telegrafi/