Pavarësia e SHBA-së festohet edhe në Botëror, FIFA organizon ceremoni në stadiume
Festimet e 250-vjetorit janë vetëm një nga ngjarjet me rëndësi globale që po zhvillohen sot në SHBA.
Tifozët e futbollit në të gjithë botën mezi e kanë pritur fillimin e raundit të 16-shes së Kupës së Botës sonte, me bashkëorganizatorin Kanadanë që humbi ndaj Marokut në Houston, si dhe lojën e radhës që do të zhvillohet sonte, Franca kundër Paraguait në Filadelfia.
FIFA kishte njoftuar më parë se të dyja ndeshjet do të kishin homazhe për Ditën e Pavarësisë.
Në Houston, nderimet morën formën e një banderole të madhe dhe një interpretimi të himnit kombëtar nga muzikantja kryesore e Marinës Amerikane, Maia Rodriguez.
Stadiumi i Filadelfias do të shohë një shfaqje muzikore nga The Roots. /Telegrafi/
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