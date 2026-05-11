Kryeministri armen Nikol Pashinyan tronditi shoqërinë armene brenda dhe jashtë vendit me një deklaratë të zjarrtë gjatë fundjavës, duke deklaruar se Karabaku nuk ishte armen dhe se "lëvizja e Karabakut e Armenisë ishte një gabim fatal për ne".

Në një video elektrizuese të qarkulluar gjerësisht nga mediat armene të dielën, Pashinyan shihet duke u përballur me akuzat se Armenia "humbi" Karabakun duke pyetur vazhdimisht: "Si ishte ajo tokë e jona? Si ishte e jona? Ju lutem shpjegoni si ishte e jona?"

Duke kundërshtuar dekada të tëra të narrativës kombëtare armene në lidhje me Karabakun, kryeministri armen tha: "Nuk dua të flas pas shpine të vdekurish, por le të themi nën kontrollin e disa gjeneralëve që mbollën grurë atje për shembull, le të themi, a ishte kjo? Si ishte e jona? Si? Shpjegojeni, si ishte?"

"A ndërtuam një shkollë atje, a ndërtuam një kopsht fëmijësh, a ndërtuam një fabrikë, a jetuam atje, një vendbanim... Si ishte e jona? Nuk ishte e jona. Nuk ishte e jona", theksoi Pashinyan.

Në fjalimin e tij plot pasion, kryeministri armen nënvizoi vendimin e tij për të vazhduar pa u ndalur procesin historik të paqes me Azerbajxhanin pas dekadash tragjedish mbi Karabakun.

Deklarata tronditëse e Pashinyan vjen vetëm disa ditë pas konferencës historike të Komunitetit Politik Evropian (EPC) dhe samitit BE-Armeni, i cili nënvizoi mesazhin e Armenisë për botën - dhe veçanërisht për Rusinë - se tani është nisur me vendosmëri në një kurs pro-evropian ndërsa krijon paqe me Azerbajxhanin pas dekadash konflikti.

Me zgjedhjet e qershorit që po afrohen në Armeni, deklarata e jashtëzakonshme e Pashinyan përcakton qëndrimin e qeverisë së tij: vendi tani po shikon me vendosmëri drejt një të ardhmeje pro-BE në një paqe në Kaukazin e Jugut që tashmë po sjell mundësi të forta ekonomike për Armeninë, Azerbajxhanin dhe rajonin.

Gjatë samitit të EPC në Jerevan, Presidenti francez Emmanuel Macron shfrytëzoi momentin për të përshëndetur shkëputjen e Jerevanit nga e kaluara e tij, duke deklaruar se Armenia ka zgjedhur me vetëdije rrugën drejt një Evrope "nga Islanda në Kaukaz".

"Tetë vjet më parë, shumë e shihnin Armeninë si një vend shumë të varur nga Rusia, me sigurinë e saj tërësisht në duart e Rusisë", tha Macron në samit, duke shtuar se "pas Revolucionit të Kadifenjtë, politikës së saj të paqes dhe kthesës së saj drejt Evropës, tani po dëshmojmë hapjen e një epoke të re", shtoi ai. /Telegrafi/

