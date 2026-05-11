Pashinyan thotë se Karabaku 'nuk ishte i yni', ndërsa Armenia dhe Azerbajxhani shikojnë drejt së ardhmes
Kryeministri armen Nikol Pashinyan tronditi shoqërinë armene brenda dhe jashtë vendit me një deklaratë të zjarrtë gjatë fundjavës, duke deklaruar se Karabaku nuk ishte armen dhe se "lëvizja e Karabakut e Armenisë ishte një gabim fatal për ne".
Në një video elektrizuese të qarkulluar gjerësisht nga mediat armene të dielën, Pashinyan shihet duke u përballur me akuzat se Armenia "humbi" Karabakun duke pyetur vazhdimisht: "Si ishte ajo tokë e jona? Si ishte e jona? Ju lutem shpjegoni si ishte e jona?"
Duke kundërshtuar dekada të tëra të narrativës kombëtare armene në lidhje me Karabakun, kryeministri armen tha: "Nuk dua të flas pas shpine të vdekurish, por le të themi nën kontrollin e disa gjeneralëve që mbollën grurë atje për shembull, le të themi, a ishte kjo? Si ishte e jona? Si? Shpjegojeni, si ishte?"
"A ndërtuam një shkollë atje, a ndërtuam një kopsht fëmijësh, a ndërtuam një fabrikë, a jetuam atje, një vendbanim... Si ishte e jona? Nuk ishte e jona. Nuk ishte e jona", theksoi Pashinyan.
Në fjalimin e tij plot pasion, kryeministri armen nënvizoi vendimin e tij për të vazhduar pa u ndalur procesin historik të paqes me Azerbajxhanin pas dekadash tragjedish mbi Karabakun.
Deklarata tronditëse e Pashinyan vjen vetëm disa ditë pas konferencës historike të Komunitetit Politik Evropian (EPC) dhe samitit BE-Armeni, i cili nënvizoi mesazhin e Armenisë për botën - dhe veçanërisht për Rusinë - se tani është nisur me vendosmëri në një kurs pro-evropian ndërsa krijon paqe me Azerbajxhanin pas dekadash konflikti.
Me zgjedhjet e qershorit që po afrohen në Armeni, deklarata e jashtëzakonshme e Pashinyan përcakton qëndrimin e qeverisë së tij: vendi tani po shikon me vendosmëri drejt një të ardhmeje pro-BE në një paqe në Kaukazin e Jugut që tashmë po sjell mundësi të forta ekonomike për Armeninë, Azerbajxhanin dhe rajonin.
Gjatë samitit të EPC në Jerevan, Presidenti francez Emmanuel Macron shfrytëzoi momentin për të përshëndetur shkëputjen e Jerevanit nga e kaluara e tij, duke deklaruar se Armenia ka zgjedhur me vetëdije rrugën drejt një Evrope "nga Islanda në Kaukaz".
"Tetë vjet më parë, shumë e shihnin Armeninë si një vend shumë të varur nga Rusia, me sigurinë e saj tërësisht në duart e Rusisë", tha Macron në samit, duke shtuar se "pas Revolucionit të Kadifenjtë, politikës së saj të paqes dhe kthesës së saj drejt Evropës, tani po dëshmojmë hapjen e një epoke të re", shtoi ai. /Telegrafi/
Armenia's PM Pashinyan on Karabakh:
They say we lost land. How was that land ours? How was it ours? Please explain, how was it ours?
I don't want to speak behind dead people's backs, but let's say under the control of a few generals who planted wheat there, for instance, let's… pic.twitter.com/12oLmvpver
— Clash Report (@clashreport) May 10, 2026