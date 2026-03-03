Pas takimit Kurti-Abdixhiku, mblidhet LDK-ja
Lidhja Demokratike e Kosovës është mbledhur sot, pas takimit të kreut të kësaj partie Lumir Abdixhiku me kryeministrin Albin Kurti lidhur me çështjen e presidentit.
Pas konsultimeve me Abdixhikun, Kurti tha takimi ka shkruar në frymë konstruktive, por ende nuk kanë zgjidhje.
“Takimi shkojë në atmosferë konstruktive, mirëpo kur ka diçka të re do të ju njoftojmë. Ende nuk i kemi zgjidhjet mirëpo do të ju njoftojmë së shpejti”, tha Kurti.
Ndërkaq, shefja e Grupit Parlamentar e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci në një deklaratë për media tha se shpreson se do të arrihet një konsensus dhe të gjithë deputetët do të kryejnë obligimin e tyre, do të rrinë në sallë dhe të shmangin edhe një palë zgjedhje të reja. /Telegrafi/
