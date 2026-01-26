Pas suksesit në Evropë, Renault kërkon rritje në tregje të reja
Renault ka përfunduar së fundmi një rinovim të plotë të linjës së saj të modeleve në tregun evropian, duke prezantuar veturën e re të vogël Clio dhe mini-veturën plotësisht elektrike Twingo.
Këto lansime janë pjesë e një strategjie më të gjerë modernizimi, e cila synon forcimin e pozicionit të markës në segmentet kyçe të tregut evropian.
Së bashku me modelet e tjera të prezantuara së fundmi, këto risi kanë ndikuar ndjeshëm në performancën globale të kompanisë.
Falë kësaj qasjeje, Renault arriti të tejkalojë rritjen mesatare të tregut global prej 1.6%, duke regjistruar një rritje të shitjeve prej 3.2%, një tregues i qartë i reagimit pozitiv të konsumatorëve ndaj ofertës së re të markës.
Pas këtij suksesi në Evropë, drejtori ekzekutiv i Renault, Fabrice Cambolive, ka bërë të ditur se fokusi strategjik i kompanisë tani do të zhvendoset drejt zgjerimit në tregjet jashtë Evropës.
Në veçanti, Renault synon të forcojë praninë e saj në tregje si Brazili, India, Maroku, Koreja e Jugut dhe Turqia, ku kërkesa për vetura të përballueshme dhe të përshtatura për nevojat lokale është në rritje.
Ndër projektet më të rëndësishme të planifikuara për këto tregje përfshihet lansimi i crossover-it kompakt Boreal në Brazil, i cili pritet të konkurrojë në një segment shumë të kërkuar.
Në Korenë e Jugut, Renault planifikon prezantimin e SUV-it të mesëm Filante, të dizajnuar për të përmbushur preferencat e konsumatorëve lokalë.
Ndërkohë, në Indi, kompania do të nisë prodhimin lokal të SUV-it të vogël Duster. /Telegrafi/