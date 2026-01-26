Renault ka përfunduar së fundmi një rinovim të plotë të linjës së saj të modeleve në tregun evropian, duke prezantuar veturën e re të vogël Clio dhe mini-veturën plotësisht elektrike Twingo.

Këto lansime janë pjesë e një strategjie më të gjerë modernizimi, e cila synon forcimin e pozicionit të markës në segmentet kyçe të tregut evropian.

Së bashku me modelet e tjera të prezantuara së fundmi, këto risi kanë ndikuar ndjeshëm në performancën globale të kompanisë.

Falë kësaj qasjeje, Renault arriti të tejkalojë rritjen mesatare të tregut global prej 1.6%, duke regjistruar një rritje të shitjeve prej 3.2%, një tregues i qartë i reagimit pozitiv të konsumatorëve ndaj ofertës së re të markës.

Pas këtij suksesi në Evropë, drejtori ekzekutiv i Renault, Fabrice Cambolive, ka bërë të ditur se fokusi strategjik i kompanisë tani do të zhvendoset drejt zgjerimit në tregjet jashtë Evropës.

Në veçanti, Renault synon të forcojë praninë e saj në tregje si Brazili, India, Maroku, Koreja e Jugut dhe Turqia, ku kërkesa për vetura të përballueshme dhe të përshtatura për nevojat lokale është në rritje.

Ndër projektet më të rëndësishme të planifikuara për këto tregje përfshihet lansimi i crossover-it kompakt Boreal në Brazil, i cili pritet të konkurrojë në një segment shumë të kërkuar.

Në Korenë e Jugut, Renault planifikon prezantimin e SUV-it të mesëm Filante, të dizajnuar për të përmbushur preferencat e konsumatorëve lokalë.

Ndërkohë, në Indi, kompania do të nisë prodhimin lokal të SUV-it të vogël Duster. /Telegrafi/

