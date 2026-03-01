Pas protestës dhe zjarrvënies me molotov, Rama viziton Vilën e Enver Hoxhës
Kryeministri Edi Rama është parë ditën e sotme tek Vila e Enver Hoxhës, aty ku një ditë më parë protestuesit e opozitës hodhën molotov.
Mësohet se kryeministri ka qëndruar rreth 20 minuta në atë ambient dhe më pas ka dalë.
Gjatë protestës së opozitës, tensionet u përshkallëzuan pranë Vila e Enver Hoxhës, ku u hodhën shishe molotovi drejt godinës.
Në lidhje me protestën e zhvilluar mesditën e djeshme, të datës 28 në orën 18:00, e thirrur nga Partia Demokratike, policia njofton se janë arrestuar katër persona për veprime të dhunshme dhe shkatërrim prone.
Top Lajme
Jobs
Real Estate