Pas nëntë ditë kërkimesh, kapet ujku i arratisur në Korenë e Jugut
Neukgu, ujku dyvjeçar që u arratis nga një kopsht zoologjik i Koresë së Jugut dhe tërhoqi vëmendjen e kombit, më në fund është kapur pas një kërkimi nëntëditor.
Neukgu u kap pranë një autostrade, sipas qeverisë së Daejeon, qytetit qendror ku ndodhej kopshti zoologjik i tij.
Pas një ekzaminimi mjekësor, pulsi dhe temperatura e trupit të tij ishin normale, njoftuan autoritetet.
Qindra zyrtarë të ekipeve të shpëtimit ishin vendosur për të gjetur ujkun, dhe pati disa raste kur autoritetet ishin gati ta kapnin - por sa herë që rrjeta dukej se po afrohej, Neukgu fshihej.
Grupet e të drejtave të kafshëve ishin të shqetësuara se ujku do të vritej gjatë procesit të kapjes - diçka që i ndodhi Porongit, një pume që ishte arratisur nga i njëjti kopsht zoologjik në vitin 2018.
Megjithatë, presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, u lut publikisht për kthimin e sigurt të tij në shtëpi. /Telegrafi/