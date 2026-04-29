Pas momenteve pasionante, Indri ka një mesazh për prindërit e Vanesës: Ju kërkoj falje
Marrëdhënia mes Indrit dhe Vanesës në Ferma VIP 3 duket se nuk ka më vend për dyshime.
Mbrëmjen e djeshme (e martë) çifti ka shkëmbyer puthjen e parë pasionante mes tyre, duke i dhënë kështu një formë romancës.
Pas puthjes, këngëtarja ka reaguar me humor dhe disi në siklet, duke prezantuar përmes ekranit partnerin e saj me prindërit.
“T’i them diçka mamit dhe babit, sepse do na shohin. Mami, babi ky është Indri, mund t’ju ketë mërzitur pak, por…”, u shpreh ajo.
Indri, nga ana e tij, është shprehur se i vjen keq nëse kanë krijuar shqetësim dhe ka kërkuar mirëkuptim, duke theksuar se mes tyre tashmë nuk ka më pengesa dhe se janë duke e jetuar lirshëm raportin e tyre brenda formatit.
“Më vjen shumë keq dhe ju kërkon falje, por tani nuk ju mërzis më. Jemi pa bllokime, lë të ndodh çfarë të jetë e shkruar", tha aktori.
Vanesa nga ana tjetër ka lënë jashtë të dashurin për raportin me Indrin. /Telegrafi/
