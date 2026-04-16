Pas Kurtit, ministri belg takohet me Konjufcën
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka nisur takimin homologun e tij belg, Maxime Prevot.
Pas takimit Konjfuca dhe Prevot do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media.
Ministri i Punëve të Jashtme të Belgjikës të enjten po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë.
Gjatë ditës ai u prit edhe nga kryeministri, Albin Kurti, si dhe do të takohet edhe me ushtruesen e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu. /Telegrafi/
