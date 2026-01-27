Pas 843 ditësh, ora simbolike e robërve ndalet në Tel Aviv
Ora që çdo sekondë numëronte kohën që robërit izraelitë kanë kaluar në duart e Hamasit që nga sulmi i grupit më 7 tetor 2023, u ndal mbrëmë.
Një masë e madhe njerëzish u mblodh për këtë rast në Sheshin e Robërve në Tel Aviv, ku Forumi i Familjeve të Robërve dhe të Zhdukurve organizoi një ceremoni për ndalimin simbolik të orës.
Në orën 17:35, ora, e cila kishte numëruar 843 ditë dhe 12 orë që nga momenti kur 251 persona u rrëmbyen dhe u dërguan në Gaza, u ndal simbolikisht, pas gjetjes së robit të fundit që ishte i mbajtur në Rripin e Gazës, Ran Gvili.
Midis folësve në ngjarje ishin motra e Gvilit, Shira, ish-robëri Segev Kalfon, si dhe anëtarë të familjeve të robërve të tjerë dhe viktimave të luftës, raporton ap.
Trupat e robërit të fundit izraelit në Gaza janë identifikuar, njoftoi ushtria izraelite të hënën, duke hapur rrugën për fazën e dytë të armëpushimit në Rripin e Gazës, të shkatërruar nga lufta.
Viktimat izraelite përfshirë sulmin fillestar të Hamasit më 7 tetor 2023 dhe pasojat e tij raportohet të jenë rreth 1,200 persona të vrarë nga autoritetet izraelite dhe burime të lajmeve perëndimore.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, numri i të vdekurve si pasojë e ofensivës izraelite që nga 7 tetori 2023 ka tejkaluar rreth 71,600 palestinezë. Në këtë total përfshihen civilë dhe luftëtarë, me shumë të dhëna që tregojnë se shumica janë civilë. /Telegrafi/