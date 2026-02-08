Partia qeverisëse e Japonisë drejt një fitoreje të thellë në zgjedhjet presidenciale
Partia në pushtet në Japoni, e udhëhequr nga Kryeministrja Sanae Takaichi, parashikohet të ketë fituar zgjedhjet e parakohshme të së dielës me një fitore të thellë.
Një sondazh i fundit nga transmetuesi publik NHK sugjeron se koalicioni i udhëhequr nga Partia Liberale Demokratike (LDP) e Takaichi-t pritet të fitojë dy të tretat e vendeve në Dhomën e Përfaqësuesve të Japonisë.
Kryeministrja e parë femër e vendit kishte kërkuar një mandat të qartë publik duke shpallur zgjedhjet vetëm katër muaj pasi u bë udhëheqëse e partisë.
Suksesi i saj i raportuar është në kontrast të theksuar me dy paraardhësit e saj, nën të cilët partia humbi shumicën parlamentare për shkak të skandaleve të korrupsionit dhe rritjes së kostove.
Takaichi më parë u zotua të jepte dorëheqjen nëse partia e saj nuk arrinte të siguronte shumicën, dhe disa i quajtën zgjedhjet e parakohshme “një bast të madh”.
LDP humbi shumicën në të dy dhomat e parlamentit në vitin 2024, dhe koalicioni i saj dekadash i vjetër me partinë Komeito “u shemb”.
Por popullariteti personal i Takaichi-t duket se e ka ndihmuar partinë, me vlerësimet e miratimit për qeverinë e saj që kryesisht luhaten në mbi 70%.
LDP-ja dhe partneri i saj aktual i koalicionit, Partia e Inovacionit të Japonisë, mund të sigurojnë deri në 366 nga 465 vendet në Dhomën e Përfaqësuesve, sipas parashikimeve të NHK-së, ndërsa votat vazhdojnë të numërohen.
Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, ka përshëndetur tashmë një "fitore të madhe" për Takaichi-n, duke thënë se "kur Japonia është e fortë, SHBA-të janë të forta në Azi".
Njerëzit në të gjithë Japoninë sfiduan borën për të votuar në zgjedhjet e para të mesit të dimrit në vend në 36 vjet. /Telegrafi/