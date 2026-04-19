Parashutisti me flamur amerikan përplaset në tabelën e rezultateve të stadiumit
Një person që po hidhej me parashutë në ndeshjen e futbollit amerikan të Virginia Tech të shtunën në pranverë, aksidentalisht mbeti i bllokuar në tabelën e rezultateve në një përpjekje të dështuar uljeje.
Videoja e tmerrshme tregon kushtet e erës që e hedhin këtë parashutist në tabelën e rezultateve të stadiumit Lane, ku ata mbetën të bllokuar derisa u shpëtuan nga personeli i emergjencës në një vinç, transmeton Telegrafi.
Për fat të mirë, parashutisti ishte i sigurt dhe në gjendje të qëndrueshme pas përplasjes, sipas Virginia Tech.
"Fokusi ynë kryesor është gjendja dhe mirëqenia e tij. Falënderojmë të gjitha shërbimet e urgjencës, organizatorët dhe stafin mjekësor për reagimin e tyre të shpejtë, të koordinuar dhe profesional", thuhet në deklaratë nga Virginia Tech.
Kjo mund të kishte qenë një katastrofë, kështu që kjo skenë e çuditshme të paktën ka një fund të lumtur. /Telegrafi/
Guy parachuting into Virginia Tech Spring game is stuck on the scoreboard after rough collision. #oops pic.twitter.com/2smQ30FAxN
— JIMMY (@yakubbsmonster) April 18, 2026
During the pregame parachute landing, one of the flyers crashed into the scoreboard and is now stuck. Hoping everyone is alright. pic.twitter.com/tWKspjRhpZ
— Sons of Saturday Virginia Tech (@SonsofSatVT) April 18, 2026
The parachuter is now on his way down. Great work from all the first responders to give this scary moment a good ending. pic.twitter.com/QABMiqdrYK
— Sons of Saturday Virginia Tech (@SonsofSatVT) April 18, 2026