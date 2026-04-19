Një person që po hidhej me parashutë në ndeshjen e futbollit amerikan të Virginia Tech të shtunën në pranverë, aksidentalisht mbeti i bllokuar në tabelën e rezultateve në një përpjekje të dështuar uljeje.

Videoja e tmerrshme tregon kushtet e erës që e hedhin këtë parashutist në tabelën e rezultateve të stadiumit Lane, ku ata mbetën të bllokuar derisa u shpëtuan nga personeli i emergjencës në një vinç, transmeton Telegrafi.

Për fat të mirë, parashutisti ishte i sigurt dhe në gjendje të qëndrueshme pas përplasjes, sipas Virginia Tech.

"Fokusi ynë kryesor është gjendja dhe mirëqenia e tij. Falënderojmë të gjitha shërbimet e urgjencës, organizatorët dhe stafin mjekësor për reagimin e tyre të shpejtë, të koordinuar dhe profesional", thuhet në deklaratë nga Virginia Tech.

Kjo mund të kishte qenë një katastrofë, kështu që kjo skenë e çuditshme të paktën ka një fund të lumtur.



