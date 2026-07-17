Parashiko rezultatin e finales dhe fito MacBook ose Dyson Multi-Styler nga Emona Center
Finalja mes Spanjës dhe Argjentinës po sjell emocione edhe jashtë fushës së lojës. Për ta bërë këtë përballje edhe më interesante, Emona Center ka menduar për një lojë shpërblyese në Instagram, ku pjesëmarrësit mund të fitojnë një MacBook ose një Dyson Multi-Styler. Fituesi i parë do të shpërblehet me një MacBook, ndërsa fituesi i dytë do të marrë një Dyson Multi-Styler.
Katër hapa ju ndajnë nga shpërblimi:
- Ndiqni faqen e Emona Center në Instagram
- Pëlqeni postimin e lojës shpërblyese
- Komentoni rezultatin e saktë të finales Spanjë–Argjentinë
- Tag 2 miq
Rregullat e lojës janë:
- Lejohet vetëm një koment për person
- Komentet e edituara nuk pranohen
- Komentet e publikuara pas fillimit të ndeshjes nuk merren parasysh
- Loja është e vlefshme vetëm në Instagram
Fituesit do të shpallen të hënën.
Shkruaje rezultatin, provoje fatin dhe shpërblimi mund të jetë i yti!
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