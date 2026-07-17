Meridian pjesë e netëve plot shije në Festivalin e Gastronomisë
Festivali i Gastronomisë po sjell pesë net të mbushura me ushqim, muzikë dhe argëtim, duke krijuar një atmosferë verore për të gjithë vizitorët. Pjesë e festivalit këtë vit është edhe Meridian, me një ofertë të përzgjedhur nga Meridian Kitchen.
Në hapësirën e dedikuar, vizitorët do të kenë mundësi të shijojnë pica të përgatitura me përbërës cilësorë, pulë krokante dhe specialitete të tjera të freskëta nga menu-ja e Meridian Kitchen.
Pjesëmarrja në festival zhvillohet në kuadër të Meridian Corporation, e cila përmes Meridian Express dhe Meridian Kitchen ofron produkte dhe shërbime të përshtatura me kërkesat e konsumatorëve.
Gjatë pesë netëve të festivalit, vizitorët mund të ndalen në hapësirën e Meridian Kitchen, të provojnë shijet e preferuara dhe të bëhen pjesë e atmosferës së një prej festivaleve më të mëdha të gastronomisë gjatë verës.
Vizitoni hapësirën e Meridian në Festivalin e Gastronomisë, zbuloni ofertën e Meridian Kitchen dhe kaloni mbrëmjet verore mes ushqimit, muzikës dhe argëtimit.