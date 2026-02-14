Parashikimi i motit për fundjavë
Instituti Hidrometeorologjik ka bërë të ditur se fundjava do të jetë me mot të vranët, intervale të shkurta me diell, gjersa vende-vende mund të ketë riga shiu.
IHK për të shtunën njofton se moti do të jetë i vranët, por edhe me intervale me diell.
Vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.
Temperaturat minimale do të jenë nga 0 deri 3 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 8 deri 12 gradë.
Era nga veriperëndimi, me shpejtësi 1–6 m/s.
Ndërkaq, për të dielën parashikohet mot i vranët.
Vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.
Temperaturat minimale nga 1 deri 4 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat maksimale nga 7 deri 11 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi 1–5 m/s. /Telegrafi/
