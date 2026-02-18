Parandaloni njollat e ujit në banjo duke përdorur këtë metodë të thjeshtë
Shenjat e ujit në banjë mund të jenë të bezdisshme për t’u pastruar, dhe rreziku i njollave rritet sa më shpesh të përdorni dushin. Këto shenja zakonisht shkaktohen nga përqendrimi i lartë i mineraleve në ujë të fortë.
Shenjat në xhamin e derës së dushit mund të shkaktohen gjithashtu nga mbetjet e shampoos dhe xhelit të trupit, si dhe nga qelizat e vdekura të lëkurës.
Edhe pse ekzistojnë shumë produkte të dizajnuara posaçërisht për të hequr këto njolla, një përdorues në Reddit ka ndarë një mënyrë të thjeshtë për t’i parandaluar ato para se të formohen.
Përdoruesi Dirtyslamminshan tha: “Unë gjithashtu e urrej pastrimin e dushit, kështu që sa herë që bëj dush, pasi të thahem, përdor peshqirin tim për të fshirë shpejt dushin.
“Nuk duhet të jetë perfekt, por bën një ndryshim të madh”.
Ndërsa uji avullon brenda kabinës së dushit, lë pas minerale që shkaktojnë njollat. Fshirja e brendshme e dushit ndihmon në uljen e sasisë së ujit të mbetur dhe, në fund të fundit, në zvogëlimin e ashpërsisë së njollave.
Ekspertët nga Superior Shower Doors e quajnë këtë “mënyra më e thjeshtë për të parandaluar njollat nga uji i fortë”. Ata thanë: “Mënyra më e thjeshtë për të parandaluar njollat nga uji i fortë është të siguroheni që po pastroni derën dhe muret e dushit çdo ditë.”
Ekspertët rekomandojnë të fshini derën dhe muret e dushit me një peshqir mikrofibre pas çdo dushi.
Një ekspert i Superior Shower Doors shtoi: “Nëse ndjeni që peshqiri po bëhet shumë i lagur gjatë fshirjes, thjesht shtrydheni dhe vazhdoni”.
Mbajtja e një fshese gome për largimit e ujit në dush mund të funksionojë gjithashtu.
Kjo është veçanërisht efektive për xhamin e derës së dushit dhe mund të sigurojë një shkëlqim pa vijëza.
Ekspertët shpjeguan: “Mbani një fshese gome të thjeshtë në dush.
“Përdorini pas çdo dushi për të hequr ujin nga dera dhe muret e xhamit.
“Kjo eliminon çdo mundësi që të formohen njollat nga uji i fortë”.
Nëse njollat nga uji i fortë janë tashmë formuar, nuk është e nevojshme të blini një produkt të shtrenjtë për të trajtuar dëmin.
Ekspertët nga Superior Shower Doors thanë se “mënyra më e thjeshtë për të parandaluar njollat nga uji i fortë” është të përdorni produkte të zakonshme shtëpiake si uthulla e bardhë dhe sodë buke.