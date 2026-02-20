Parada e FSK-së mes fotove më tërheqëse të javës nga Sky News
Sky News ka publikuar koleksionin e fotove më tërheqëse të javës, duke përfshirë ngjarje nga e gjithë bota – nga festivale tradicionale dhe sporte olimpike, te ngjarje ushtarake dhe fenomene natyrore. Në fotografitë e para të këtij koleksioni është ajo e Forcës së Sigurisë së Kosovës gjatë paradës për festimin e 18-vjetorit të pavarësisë.
Anëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës marshojnë në një paradë gjatë festimeve të 18-vjetorit të pavarësisë së Kosovës.Palestinezët ulen për iftar, vakti për të thyer agjërimin e tyre gjatë Ramazanit, mes rrënojave të ndërtesave të shkatërruara në Khan Younis, Gaza. Një performues fryn zjarr gjatë festimeve të Vitit të Ri Hënor në Chinatown, Manila, Filipine. Një karrocë karnevali që paraqet Presidentin rus Vladimir Putin dhe Presidentin amerikan Donald Trump gjatë Paradës së Karnevalit Rosemonday në Duesseldorf, Gjermani. Një balonë me ajër të nxehtë fluturon mbi tempujt e lashtë të Mianmarit pak para lindjes së diellit në Bagan të vjetër, rajoni Nyaung-U. Skiatori freestyle Noe Roth nga Zvicra në veprim gjatë kualifikimeve të garës së “men's aerials” në Lojërat Olimpike Dimërore Milano Cortina 2026. Mbretin Charles ndjek shfaqjen hapëse të Javës së Modës në Londër në ditën kur vëllai i tij, Andrew Mountbatten-Windsor, u arrestua. Një majmun japonez i porsalindur me emrin Punch ulet pranë një orangutani të mbushur me pambuk në Zoologjikun e Qytetit Ichikawa në Japoni. Sabrina Sato, mbretëresha e daulleve nga shkolla e sambës Unidos de Vila Isabel, performon gjatë karnevalit në Rio de Janeiro, Brazil.
Këto janë disa nga fotografitë e publikuara. Sky News sjell këto imazhe për t’i rikujtuar lexuesve se sa e larmishme dhe e jashtëzakonshme është jeta në planetin tonë.