Paraburgim 30 ditësh për djalin që vrau nënën e tij në Rosoman
Paraburgim prej 30 ditësh për djalin që vrau nënën e tij në Rosoman u miratua sonte nga gjyqtari i procedurës paraprake, njoftuan nga Gjykata e Kavadarit, pasi Prokuroria propozoi paraburgimin.
"Prokuroria Publike e Kavadarit lëshoi Urdhër për të zhvilluar procedurë hetimore kundër një 27-vjeçari nga Rosomani i dyshuar për veprën penale - "Vrasje", informoi Prokuroria.
Ata shpjeguan se i dyshuari me dashje, duke kryer dhunë në familje, e privoi nga jeta nënën e tij. Ndërsa gruaja po flinte në njërën nga dhomat, ai e goditi me thikë kuzhine në qafë, duke i shkaktuar lëndime vdekjeprurëse.
Prokurori Publik i paraqiti propozim gjyqtarit të procedurës paraprake për të përcaktuar masë paraburgimi për të dyshuarin.
