Papa: Teknologjia duhet t’i shërbejë njeriut, jo ta zëvendësojë atë
Në mesazhin e tij për 60-vjetorin e Ditës Botërore të Komunikimeve Sociale, Papa Leo XIV thekson rëndësinë e sigurimit që inovacioni teknologjik, veçanërisht Inteligjenca Artificiale, t'i shërbejë njeriut, në vend që të zëvendësojë ose pakësojë dinjitetin njerëzor.
Papa Leo XIV prezantoi Mesazhin e tij për 60-vjetorin e Ditës Botërore të Komunikimeve Sociale, me fokus në komunikimin digjital dhe Al, duke theksuar nevojën për të mbrojtur dinjitetin njerëzor në një epokë që po formësohet gjithnjë e më shumë nga inovacioni teknologjik.
Papa paralajmëron se teknologjitë digjitale, veçanërisht sistemet e Al janë të afta për të simuluar zëra, fytyra dhe emocione dhe rrezikojnë të ndryshojnë dimensionet thelbësore të komunikimit njerëzor.
Sfida, thekson ai, nuk është kryesisht teknologjike, por antropologjike; është çështje e mbrojtjes së identitetit njerëzor dhe marrëdhënieve autentike.
Ai tërheq vëmendjen te ndikimi i algoritmeve të rrjeteve sociale që i japin përparësi reagimeve të shpejta emocionale mbi reflektimin, duke dobësuar të menduarit kritik dhe duke nxitur polarizimin social.
Mbështetja në rritje te Al për informacion, kreativitet dhe vendimmarrje, shton ai, rrezikon gjithashtu të zvogëlojë aftësitë analitike, imagjinatën dhe përgjegjësinë personale.
Papa Leo thekson vështirësinë e dallimit midis realitetit dhe simulimit në mjediset digjitale, ku agjentët e automatizuar dhe chatbot-et mund të ndikojnë në debatin publik dhe zgjedhjet individuale, duke formësuar përgjigjet emocionale dhe ndërveprimet personale.
Dinamika të tilla, vëren ai, mund të ndikojnë jo vetëm tek individët, por edhe në jetën shoqërore dhe kulturore.
Për t'iu përgjigjur këtyre sfidave, Papa identifikon përgjegjësinë, bashkëpunimin dhe arsimin si shtylla thelbësore.
Zhvilluesit e teknologjisë, autoritetet politike, profesionistët e medias dhe edukatorët janë të thirrur të promovojnë transparencën, të mbrojnë dinjitetin njerëzor dhe të sigurojnë integritetin e informacionit, sipas Papës.
“Bashkëpunimi midis institucioneve dhe sektorëve është i nevojshëm për të udhëhequr inovacionin digjital drejt së mirës së përbashkët”, tha ai.
Së fundmi, Papa Leo nënvizoi rëndësinë e edukimit në media, informacion dhe Al, duke nxitur ndërgjegjësimin kritik, duke mbrojtur identitetin personal dhe duke mbështetur një kulturë të përgjegjshme komunikimi. /Telegrafi/