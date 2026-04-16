Papa kritikon “tiranët” që shkatërrojnë Tokën me luftë dhe shfrytëzim - gjatë vizitës së tij në Kamerun
Papa Leo XIV kritikoi ashpër "grushtin e tiranëve" që po shkatërrojnë Tokën me luftë dhe shfrytëzim, ndërsa predikoi një mesazh paqeje të enjten në epiqendrën e një konflikti separatist të konsideruar si një nga krizat më të lëna pas dore në botë.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Leo udhëtoi për në qytetin perëndimor të Kamerunit, Bamenda, ku turma të gëzuara mbushën rrugët, duke u rënë borive dhe duke kërcyer.
Ata u gëzuan shumë që një papë kishte ardhur kaq larg për t'i parë dhe për t'i dhënë vëmendje globale dhunës që ka traumatizuar këtë rajon për gati një dekadë.
Leo kryesoi një takim paqeje, qëllimi i të cilit ishte të nxirrej në pah lëvizja ndërfetare që ka kërkuar t'i japë fund konfliktit dhe të kujdeset për viktimat e shumta të tij.
Në fjalimin e tij, Leo vlerësoi lëvizjen e paqes dhe paralajmëroi kundër lejimit të fesë të përfshihet në konflikte.
Është një temë që ai e ka përsëritur mes luftës SHBA-Izrael në Iran dhe justifikimeve fetare për të nga zyrtarët amerikanë.
“Të bekuar janë paqebërësit!”, tha ai. “Por mjerë ata që manipulojnë fenë dhe vetë emrin e Zotit për përfitimin e tyre ushtarak, ekonomik dhe politik, duke e tërhequr atë që është e shenjtë në errësirë dhe ndyrësi”.
Ai bëri thirrje për një “ndryshim vendimtar të kursit” që largon konfliktin dhe shfrytëzimin e tokës dhe njerëzve të saj për përfitim ushtarak ose ekonomik.
“Bota po shkatërrohet nga një grusht tiranësh, megjithatë ajo mbahet e bashkuar nga një mori vëllezërish dhe motrash mbështetëse!”. /Telegrafi/