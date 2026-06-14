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Forcat e armatosura të Mbretërisë së Bashkuar dhe oficerët e zbatimit të ligjit kanë ndaluar një anije cisternë të flotës në hije ruse.

Tani janë publikuar pamje të trupave britanike që zbresin drejt anijes dhe e kontrollojnë atë.

Në video mund të dallohen ushtarët e Marinës Mbretërore që i afrohen me litar anijes cisternë të naftës, përpara se trupat e armatosura rëndë të fillojnë kërkimin, ndërsa mbajnë syze shikimi për natën.



Forcat e armatosura britanike kapin një anije të flotës ruse në hije në Kanalin Anglez

Anija Smyrtos, një tanker me flamur të Kamerunit, po lundronte nëpër Kanalin Anglez dhe u ndalua në orët e para të mëngjesit të sotëm.

Kryeministri britanik, Keir Starmer, tha se operacioni u nis me urdhër të tij.

Kapja e anijes, e cila zgjati gjashtë orë, u mbështet nga aeroplanë të Grupit Ajror Detar (duke përfshirë helikopterët Chinooks, Merlin Mk4 dhe Wildcat), një RAF P-8, si dhe HMS Sutherland dhe HMS Ledbury.

Kjo është hera e parë që një anije e flotës në hije ruse është ndaluar në ujërat britanike. /Telegrafi/

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