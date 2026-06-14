Pamje nga operacioni, Britania ndalon tankerin e flotës ruse në hije
Forcat e armatosura të Mbretërisë së Bashkuar dhe oficerët e zbatimit të ligjit kanë ndaluar një anije cisternë të flotës në hije ruse.
Tani janë publikuar pamje të trupave britanike që zbresin drejt anijes dhe e kontrollojnë atë.
Në video mund të dallohen ushtarët e Marinës Mbretërore që i afrohen me litar anijes cisternë të naftës, përpara se trupat e armatosura rëndë të fillojnë kërkimin, ndërsa mbajnë syze shikimi për natën.
The footage posted by the prime minister shows troops carrying out the operation on the Russian shadow fleet oil tanker in the English Channel pic.twitter.com/o4ddyDtYcU
— Sky News (@SkyNews) June 14, 2026
Anija Smyrtos, një tanker me flamur të Kamerunit, po lundronte nëpër Kanalin Anglez dhe u ndalua në orët e para të mëngjesit të sotëm.
Kryeministri britanik, Keir Starmer, tha se operacioni u nis me urdhër të tij.
Kapja e anijes, e cila zgjati gjashtë orë, u mbështet nga aeroplanë të Grupit Ajror Detar (duke përfshirë helikopterët Chinooks, Merlin Mk4 dhe Wildcat), një RAF P-8, si dhe HMS Sutherland dhe HMS Ledbury.
Kjo është hera e parë që një anije e flotës në hije ruse është ndaluar në ujërat britanike. /Telegrafi/