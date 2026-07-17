Pajisja e parë AI e kompanisë OpenAI do të jetë një altoparlant inteligjent portativ
Pajisja e parë harduerike e kompanisë OpenAI pritet të jetë një altoparlant inteligjent portativ pa ekran, i cili do të funksionojë si një shoqërues me inteligjencë artificiale i bazuar në ChatGPT.
Sipas raportimeve, pajisja është duke u zhvilluar si një lloj “kompjuteri i ri për epokën e inteligjencës artificiale” dhe synon të jetë një asistent që qëndron në shtëpi, duke komunikuar me përdoruesit në mënyrë më natyrale dhe personale.
Ndryshe nga altoparlantët tradicionalë inteligjentë, pajisja e OpenAI pritet të mos ketë ekran, por do të bazohet kryesisht në ndërveprimin me zë. Ajo mund të përdoret për t’iu përgjigjur pyetjeve, për të luajtur muzikë, për të dërguar mesazhe dhe për të kontrolluar pajisje të shtëpisë inteligjente.
Pajisja do të lidhet ngushtë me aftësitë e ChatGPT dhe synon të mësojë gradualisht preferencat dhe zakonet e përdoruesit, duke ofruar përgjigje dhe ndihmë më të personalizuar me kalimin e kohës.
Raportet bëjnë të ditur se pajisja mund të ketë kamera dhe sensorë të tjerë për të kuptuar më mirë ambientin përreth, ndërsa disa elemente mekanike mund të lëvizin për t’i dhënë një ndjesi më “njerëzore” gjatë ndërveprimit.
Ky projekt është pjesë e zgjerimit të OpenAI përtej softuerit dhe drejt tregut të pajisjeve fizike, ku kompania synon të konkurrojë me gjigantë si Apple, Amazon dhe Google në fushën e pajisjeve të asistencës me inteligjencë artificiale.
Pajisja ende nuk është prezantuar zyrtarisht nga OpenAI, ndërsa detajet për çmimin dhe datën e daljes në treg mbeten të pazbuluara. /Telegrafi/