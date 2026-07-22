Paga mesatare neto në muajin maj ka qenë 49.544 denarë
Në maj të vitit 2026, paga mesatare neto mujore ishte 49,544 denarë, njoftoi sot Enti Shtetëror i Statistikave.
Krahasuar me majin e vitit 2025, paga mesatare neto mujore e paguar për punonjës është më e lartë për 8.2%.
Kjo rritje është kryesisht për shkak të rritjes së pagës mesatare neto mujore të paguar për punonjës në sektorët: furnizim me ujë; largim i ujërave të ndotura, menaxhim i mbeturinave dhe aktivitete për përmirësimin e mjedisit me 11.9%, art, argëtim dhe rekreacion me 11.3% dhe transport dhe magazinim me 10.9%.
Rritje e pagës mesatare neto mujore të paguar për punonjës, krahasuar me muajin e kaluar, u regjistrua në sektorët: tregti me shumicë dhe pakicë; riparim i automjeteve dhe motoçikletave me 6.3%, miniera dhe gurore me 5.8% dhe transport dhe magazinim me 5.7%.