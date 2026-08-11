Nikolloski: Po e zgjidhim problemin e transportuesve përmes marrëveshjeve të drejtpërdrejta me vendet evropiane
"Maqedonia po e zgjidh problemin me transportuesit vetë përmes marrëveshjeve dypalëshe. Ne tashmë kemi marrëveshje të tilla me Zvicrën, Kroacinë dhe Rumaninë, dhe po punojmë me Austrinë, Gjermaninë dhe Hungarinë. Është një sistem i BE-së dhe ata duhet të gjejnë një zgjidhje, ne po e gjejmë zgjidhjen brenda kornizës së aftësive të Qeverisë përmes këtyre marrëveshjeve dypalëshe për viza pune afatgjata", tha zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikoloski në një paraqitje në TV Telma.
Ai theksoi se këto vende janë të synuara si vende ku transportuesit maqedonas eksportojnë ose tranzitojnë më shumë.
"Mënyra se si mund të ndihmojmë është të lidhim marrëveshje dypalëshe me shtetet anëtare të zonës Shengen në mënyrë që të mund të lëshohen viza pune afatgjata që mund të përdoren nga transportuesit. Kjo është një gjë, gjëja e dytë për të cilën tashmë kemi arritur të biem dakord me Komisionin Evropian është që shoferët të njihen si profesionistë dhe diçka që ka ndodhur. Ne tashmë kemi marrëveshje të tilla me Zvicrën, Kroacinë dhe Rumaninë. Austria është në proces, po punojmë me Gjermaninë dhe Hungarinë dhe në përgjithësi këto janë vendet ku eksportuesit maqedonas shkojnë më shpesh dhe ku mallrat maqedonase eksportohen më shpesh, që do të thotë se transportuesit maqedonas udhëtojnë më shpesh atje", tha Nikolloski.
Ai konfirmoi qëndrimin e Qeverisë se çdo vend në Ballkanin Perëndimor duhet ta zgjidhë në mënyrë të pavarur këtë problem.
"Ajo që e kam thënë disa herë dhe do ta them edhe tani është se çdo vend duhet ta zgjidhë problemin në mënyrë të pavarur dhe se nuk duhet ta shohim këtë problem së bashku, sepse një është qëndrimi i Maqedonisë, një tjetër është ai i vendeve të tjera në Ballkanin Perëndimor dhe nuk mendoj se është e mençur ta shohim këtë problem së bashku, por të gjitha vendet duhet ta zgjidhin individualisht. Ne e zgjidhim individualisht, kemi një zgjidhje dhe nëse vendet e tjera nuk mund ta zgjidhin, është problem i tyre", theksoi Nikolloski.
Ai përsëriti se zgjidhja duhet të vijë nga Komisioni Evropian, për të cilin tashmë janë mbajtur disa takime dhe pret që së shpejti të gjendet një zgjidhje e përshtatshme dhe u bëri thirrje transportuesve të mos i nënshtrohen propagandës së huaj, sepse Qeveria po punon për marrëveshje dypalëshe me vendet.