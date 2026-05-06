OVL e UÇK-së kritikon shtyrjen e vendimit në Hagë: Gati gjashtë vjet paraburgim pa vendim është dënim pa aktgjykim
Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK) ka reaguar pas shtyrjes së vendimit për ish-udhëheqësit e UÇK-së që po gjykohen në Hagë, duke e cilësuar atë si “goditje të rëndë ndaj drejtësisë” dhe shkelje të të drejtave themelore.
Në një postim në Facebook, OVL-UÇK ka thënë se kohëzgjatja e paraburgimit pa një vendim përfundimtar është e papranueshme.
“Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së e konsideron shtyrjen e vendimit për ish udhëheqësit e UÇK-së në Hagë si një tjetër goditje të rëndë ndaj drejtësisë dhe të drejtave themelore njerëzore. Gati gjashtë vjet paraburgim pa një vendim përfundimtar nuk është procedurë. Është dënim pa aktgjykim”, thuhet në reagim.
Sipas OVL-UÇK-së, një trajtim i tillë nuk duhet të normalizohet nga institucionet që, siç thuhet, financohen “në emër të demokracisë”.
“Asnjë gjykatë e financuar në emër të demokracisë nuk mund të normalizojë një trajtim të tillë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, vijon deklarata.
Organizata thotë se vonesat po e thellojnë padrejtësinë dhe po dëmtojnë besueshmërinë e institucioneve që pretendojnë se mbrojnë sundimin e ligjit.
“Vonesa thellon një padrejtësi të papranueshme dhe gërryen besueshmërinë e çdo institucioni që pretendon se mbron sundimin e ligjit”, thuhet më tej.
Në reagim përmendet edhe ndikimi ndaj familjeve dhe opinionit, duke theksuar se “dinjiteti” i të akuzuarve nuk mund të mbahet “peng”.
“Dinjiteti i të akuzuarve, i familjeve të tyre dhe i popullit të cilit i shërbyen, nuk mund të mbahet peng i shtyrjeve të pafundme”, thuhet në postim.
OVL-UÇK ka kërkuar veprim nga shtetet që e financojnë dhe e mbështesin këtë gjykatë.
“Kërkojmë që shtetet demokratike që financojnë dhe mbështesin këtë gjykatë të veprojnë menjëherë. Nuk duhet të lejojnë shkeljen e vazhdueshme të të drejtave”, përfundon reagimi. /Telegrafi/