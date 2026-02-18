Osmani uron muajin e shenjtë të Ramazanit: Le të sjellë paqe dhe harmoni në familje
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka uruar besimtarët myslimanë me rastin e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit.
Në një postim të saj, presidentja Osmani ka shkruar se ky muaj sjelltë më shumë paqe në zemrat e secilit.
“Le të sjellë ky muaj i bekuar më shumë paqe në zemrat e secilit, më shumë mirësi dhe më shumë solidaritet në vepra. Ramazani është kohë reflektimi dhe afrimi me njëri-tjetrin. Uroj që sofrat tuaja të jenë të mbushura me begati e shtëpitë me harmoni! Agjërim të lehtë e të pranuar!”, ka uruar Osmani.
Urimi i presidentes Osmani vjen si një mesazh i fortë i solidaritetit dhe reflektimit gjatë këtij muaji të shenjtë, duke theksuar rëndësinë e paqes, mirëkuptimit dhe bashkëjetesës në shoqëri. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals