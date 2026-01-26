Osmani u takua me shefin e OSBE-së në Kosovë, biseduan për rëndësinë e konstituimit të institucioneve
Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka takuar sot shefin e Misionit të OSBE-së në Kosovë, ambasadorin Gerard McGurk, me të cilin diskutoi për zhvillimet e fundit politike dhe institucionale në Kosovë.
Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se gjatë takimit u diskutua për procesin e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit, ndaj në këtë kontekst, Osmani theksoi rëndësinë e konstituimit sa më të shpejtë të institucioneve.
“Tutje, Presidentja Osmani dhe ambasadori McGurk diskutuan edhe rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm midis institucioneve të Kosovës dhe OSBE-së në funksion të forcimit të demokracisë dhe sundimit të ligjit”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
