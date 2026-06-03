Osmani: Nga Ferizaj u zotuam se rruga jonë është e aleancave dhe institucioneve serioze, jo e izolimit
Presidentja e 6-të e Republikës së Kosovës, dhe kandidatja e LDK-së për mandatin e dytë të presidentes Vjosa Osmani, ka zhvilluar tubimin elektoral me qytetarët në Ferizaj, duke e cilësuar si një kënaqësi të veçantë praninë e saj në një qytet që për dekada me radhë ka qenë simbol i punës, sipërmarrjes, zhvillimit dhe tatimpaguesve më të mëdhenj të Kosovës.
Sipas saj, ferizajasit janë njerëz që besojnë se e ardhmja ndërtohet me mund, me guxim dhe me përkushtim.
Osmani vuri në dukje se nga takimet anembanë vendit ka parë zhgënjimin e qytetarëve nga krizat e pafundme politike të krijuara për interesa të ngushta partiake, por shtoi se ky tubim jep mesazhin se njerëzit kanë shpresë për një kapitull të ri.
Për këtë kapitull, ajo theksoi se Kosovës i është ofruar një program i detajuar zhvillimor me ekspertë dhe kandidatin për kryeministër, Lumir Abdixhiku.
Në fjalën e saj, bartësja e listës së LDK-së, deklaroi se Kosova meriton më shumë dhe nuk guxon ta humbasë drejtimin strategjik, duke bërë një ndarje të prerë mes dy rrugëve që ka përpara vendi.
"Njëra rrugë është rruga e izolimit, e konflikteve të vazhdueshme, e krizave të pafundme dhe e bindjes së gabuar se Kosova mund të bëhet më e fortë duke u larguar nga miqtë dhe aleatët e saj. Rruga tjetër është ajo që e ndërtoi shtetin tonë, ajo që e udhëhoqi Presidenti historik Ibrahim Rugova, ajo që e bëri të mundur lirinë dhe pavarësinë tonë: rruga e institucioneve serioze, e aleancave strategjike, e partneritetit të palëkundur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës..."
Sipas Osmanit, Ferizaji e kupton më mirë se kushdo tjetër rëndësinë e kësaj aleance, pasi siguria dhe stabiliteti nga prania amerikane kanë krijuar mundësi për investime dhe biznes.