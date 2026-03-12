Osmani: Kostadinovski të japë dorëheqje, ai ka humbur çdo kredibilitet
Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, ka kërkuar dorëheqje nga kreu i Gjykatës Kushtetuese, Darko Kostadinovski.
Osmani thotë se shovinizmi nuk mund të tolerohet në krye të institucioneve të shtetit.
“Kryetari i Gjykatës Kushtetuese duhet të japë dorëheqje menjëherë.Me deklaratat e tij të fundit ai ka humbur çdo kredibilitet për të udhëhequr edhe institucionin më të vogël në një shtet multietnik, e jo më institucionin që duhet të jetë garant i Kushtetutës dhe i barazisë.Shovinizmi nuk mund të tolerohet në krye të institucioneve të shtetit.Nëse nuk ndërpritet në fillesë, nesër mund të jetë shumë vonë”, ka shkraur Osmani.
Kujtojmë se dje Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë të gjitha ankesat për sistemin "Safe City", ndër të tjera, duke vendosur që të gjitha njoftimet dhe sms porositë nga ky sistem të bëhen vetëm në gjuhën maqedonase, e jo edhe edhe në gjuhën shqipe.