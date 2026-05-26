Toshkovski: Vazhdon mbështetja e fortë e BE-së për reformat dhe forcimin e kapaciteteve të MPB-së
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, sot realizoi një takim me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Maqedoni, Michalis Rokas, në të cilin u konfirmua bashkëpunimi i shkëlqyer dhe mbështetja e vazhdueshme që Bashkimi Evropian i ofron Ministrisë së Punëve të Brendshme në procesin e zbatimit të reformave dhe avancimit të kapaciteteve institucionale.
Siç njoftojnë nga MPB, ministri Toshkovski shprehu mirënjohje për mbështetjen e deritanishme të Bashkimit Evropian, veçanërisht në pjesën e përmbushjes së kritereve që lidhen me integrimin evropian të shtetit, përmes realizimit të projekteve në kuadër të instrumentit IPA për ndihmë para-aderimit, si dhe aktiviteteve të parapara me Agjendën e Reformave.
"Në takim u theksua se partneriteti ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian ka rol të rëndësishëm në forcimin e sistemit të sigurisë, modernizimin e institucioneve dhe përmirësimin e efikasitetit në përballjen me sfidat bashkëkohore të sigurisë".
"Bashkëbiseduesit diskutuan edhe për aktivitetet aktuale në kuadër të programeve për bashkëpunim ndërkufitar, si dhe për fushat prioritare me interes të përbashkët, me theks të veçantë në thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit partneritetit", thonë nga MPB.