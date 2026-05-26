Moti për nesër në Maqedoninë e Veriut
Moti për ditët në vijim në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm dhe me periudha diellore dhe reshje lokale të shiut.
Nesër moti pritet të jetë me diell dhe vranësira. Do të fryjë një erë e lehtë nga drejtimi verior. Pasdite në disa pjesë të vendit do të ketë kushte për reshje të shiut.
Temperaturat do të lëvizin nga 10 deri 17, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin nga 29 deri 34 gradë celsius.
Të enjten moti pritet të jetë i paqëndrueshëm dhe reshje të shiut./Telegrafi/