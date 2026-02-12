Osmani apo një pjesëtar nga familja Jashari për president? Deklarohet Murati
Ministri i Financave, Hekuran Murati, në konferencën për media pas mbledhjes së parë të kabinetit të ri qeveritar, ka komentuar edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Ai u shpreh i rezervuar sa i përket emrave të mundshëm, qoftë Vjosa Osmani apo ndonjë përfaqësues nga familja e komandantit legjendar, Adem Jashari.
“Besoj se e dëgjuat kryeministrin, i cili theksoi se pasi të trajtohen tri prioritetet fillestare – konstituimi i Kuvendit, formimi i qeverisë dhe votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare – do të nisin diskutimet me subjektet e tjera politike për të kapërcyer edhe sfidën e radhës, që është zgjedhja e presidentit apo presidentes”, ka theksuar Murati. /Telegrafi/
