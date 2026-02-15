Ortekët bllokojnë rrugën drejt Thethit, ndalohet qarkullimi në Qafë Thore
Rruga në aksin Qafë Thore-Theth është bllokuar plotësisht si pasojë e rënies së ortekëve në zonën pranë tuneleve panoramike, duke detyruar autoritetet të ndalojnë qarkullimin e mjeteve për arsye sigurie.
Sipas njoftimit të Autoriteti Rrugor Shqiptar, pavarësisht ndërhyrjes me frezat e pastrimit, puna për hapjen e rrugës është bërë e pamundur pasi ortekët janë ende aktivë dhe paraqesin rrezik për punëtorët dhe mjetet.
Për këtë arsye, qarkullimi i trafikut në zonën e Qafë Thores është ndaluar deri në uljen e aktivitetit të reshjeve dhe ndërprerjen e rënies së ortekëve.
Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë sinjalistikën rrugore, të shmangin këtë aks dhe të ndjekin njoftimet zyrtare për përditësime të mëtejshme. /A2 CNN