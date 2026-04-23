Orari i xhiros së 30-të në Superligë - 10 skuadra vazhdojnë të jenë brenda objektivave
Albi Mall Superliga do të vazhdojë këtë fundjavë me pesë ndeshje të xhiros së 30-të që janë në program për t'u zhvilluar.
Federata e Futbollit të Kosovës ka publikuar orarin, ku dy ndeshje luhen të shtunën dhe tre të tjera të dielën.
Ndeshja e parë e xhiros zhvillohet të shtunën me fillim nga ora 15:00,ku Prishtina e Re pret Drenicën.
Të njëjtën ditë, me fillim nga ora 20:00 luhet derbi mes Prishtinës dhe Gjilanit.
Të dielën Drita pret Llapin me fillim nga ora 15:00 në Gjilan.
Të njëjtën ditë zhvillohen edhe duelet tjera si Ballkani - Ferizaj dhe Dukagjini - Malisheva. /Telegrafi/
