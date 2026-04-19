Katër skuadra kanë mbetur në garë për trofeun e çmuar dhe më të rëndësishëm të vitit. Trepça, Bashkimi, Bora dhe Peja synojnë titullin e ProCredit Superligës.

Kampionia aktuale, Trepça do të ndeshet me Pejën, që eliminoi Golden Eagle Yllin pas tri ndeshjeve çerekfinale, kurse Bashkimi ndeshet me Borën, që në dy ndeshje ishte më e mirë se Sigal Prishtina.

Për tu kualifikuar në finale duhen tri fitore, ndërsa për tu shpallur kampion nevojiten katër.

Orari i Play Off-it i ProCredit Superligës

GJYSMËFINALJA I 22/23.04.2026

E mërkurë ora 19:30, Bashkimi vs Bora

E enjte ora 19:30, Trepça vs Peja

GJYSMËFINALJA II 25/26.04.2026

E shtunë ora 19:30, Bora vs Bashkimi

E diel ora 19:30, Peja vs Trepça

GJYSMËFINALJA III 29/30.04.2026

E mërkurë ora 19:30 Bashkimi vs Bora

E enjte ora 19:30 Trepça vs Peja

GJYSMËFINALJA IV 02/03.05.2026

E shtunë ora 19:30 Bora vs Bashkimi

E diel ora 19:30 Peja vs Trepça

GJYSMËFINALJA V 06/07.05.2026

E mërkurë ora 19:30 Bashkimi vs Bora

E enjte ora 19:30 Trepça vs Peja

FINALJA I 10.05.2026 (E diel)

FINALJA II 13.05.2026 (E mërkurë)

FINALJA III 17.05.2026 (E diel)

FINALJA IV 20.05.2026 (E mërkurë)

FINALJA V 24.05.2026 (E diel)

FINALJA VI 27.05.2026 (E mërkurë)

FINALJA VII 31.05.2026 (E diel)

Super LigaKB PejaKB BashkimiBasketbollSport
telegrafi sport app