Orari i ndeshjeve gjysmëfinale dhe finaleve në Play-Off
Katër skuadra kanë mbetur në garë për trofeun e çmuar dhe më të rëndësishëm të vitit. Trepça, Bashkimi, Bora dhe Peja synojnë titullin e ProCredit Superligës.
Kampionia aktuale, Trepça do të ndeshet me Pejën, që eliminoi Golden Eagle Yllin pas tri ndeshjeve çerekfinale, kurse Bashkimi ndeshet me Borën, që në dy ndeshje ishte më e mirë se Sigal Prishtina.
Për tu kualifikuar në finale duhen tri fitore, ndërsa për tu shpallur kampion nevojiten katër.
Orari i Play Off-it i ProCredit Superligës
GJYSMËFINALJA I 22/23.04.2026
E mërkurë ora 19:30, Bashkimi vs Bora
E enjte ora 19:30, Trepça vs Peja
GJYSMËFINALJA II 25/26.04.2026
E shtunë ora 19:30, Bora vs Bashkimi
E diel ora 19:30, Peja vs Trepça
GJYSMËFINALJA III 29/30.04.2026
E mërkurë ora 19:30 Bashkimi vs Bora
E enjte ora 19:30 Trepça vs Peja
GJYSMËFINALJA IV 02/03.05.2026
E shtunë ora 19:30 Bora vs Bashkimi
E diel ora 19:30 Peja vs Trepça
GJYSMËFINALJA V 06/07.05.2026
E mërkurë ora 19:30 Bashkimi vs Bora
E enjte ora 19:30 Trepça vs Peja
FINALJA I 10.05.2026 (E diel)
FINALJA II 13.05.2026 (E mërkurë)
FINALJA III 17.05.2026 (E diel)
FINALJA IV 20.05.2026 (E mërkurë)
FINALJA V 24.05.2026 (E diel)
FINALJA VI 27.05.2026 (E mërkurë)
FINALJA VII 31.05.2026 (E diel)