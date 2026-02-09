Orari dhe ndeshjet e 1/8 së finales në Kupën e Kosovës - luhet në mesjavë
Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar orarin e ndeshjeve të 1/8 së finales në Kupën e Kosovës, të cilat do të zhvillohen gjatë kësaj jave.
Kjo fazë premton përballje interesante, me disa nga skuadrat kryesore që përballen me rivale tradicionalë.
Dy sfida zhvillohen ditën e martë, dy të tjera të mërkurën, tre të enjten dhe një tjetër të mërkurën e ardhshme.
Drita dhe Llapi do të përballen të martën në Gjilan me fillim nga ora 13:00, derisa po këtë ditë duel tjetër interesant është edhe ai mes Drenicës dhe Ferizajt.
Kryendeshja e këtij rrethi është padyshim Prishtina - Ballkani që zhvillohet të mërkurën me fillim nga ora 18:00, derisa në mesditë nga ora 13:00 takohen Dukagjini dhe Prishtina e Re.
Gjilani të enjten pret Lirinë, Vushtrria takohet me Vëllaznimin, derisa Trepça '89 përballet me Malishevën.
Sfida e vetme që luhet javën e ardhshme është ajo mes Feronikelit dhe Dinamos.