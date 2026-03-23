OpenAl po krijon një aplikacion 'për gjithçka' - nga biseda te kodimi
Thuhet se OpenAI po punon në një "superaplikacion" të unifikuar për desktop që kombinon ChatGPT, Codex (asistent kodimi) dhe Atlas (shfletues Al) në një vend.
Qëllimi është të thjeshtojë listën e saj në rritje të mjeteve dhe të rregullojë ngadalësimet e brendshme të shkaktuara nga shumë produkte.
Në vend që të kaloni midis aplikacioneve, do të përdorni një platformë për të biseduar, koduar dhe shfletuar me Al.
Ky njoftim vjen ndërsa konkurrenca nxehet, veçanërisht nga Claude i Anthropic, i cili ka fituar përdorues me mjete të forta kodimi dhe asistence.
Nëse OpenAI ia del mbanë, e gjithë rrjedha juaj e punës së Al mund të jetojë në një aplikacion të vetëm. /Telegrafi/
