OpenAI lanson ChatGPT Finance, ju lejon të lidhni llogaritë tuaja bankare
ChatGPT tani mund të kujdeset për financat tuaja personale, gjë që padyshim tingëllon si një ide e mirë.
Në SHBA, abonentët e ChatGPT Pro tani mund të lidhin llogari nga mbi 12,000 institucione financiare, falë një partneriteti që OpenAI ka krijuar me shërbimin e lidhjeve financiare Plaid, transmeton Telegrafi.
Sapo të lidhni llogarinë/llogaritë tuaja me ChatGPT, do të shihni një panel të performancës së portofolit tuaj, shpenzimeve, abonimeve dhe pagesave të ardhshme.
ChatGPT mund t'u përgjigjet pyetjeve në lidhje me shpenzimet ose planet tuaja për të kursyer para në kontekst nga situata juaj aktuale financiare.
Ju mund të menaxhoni lidhjet me llogaritë tuaja në çdo kohë dhe të hiqni cilëndo prej tyre, si dhe të shikoni dhe fshini kujtimet financiare nga chatbot.
Për të filluar, thjesht shkoni te opsioni Financat në shiritin anësor të ChatGPT. Kjo është e disponueshme në internet dhe në aplikacionin iOS për fillestarët, për përdoruesit e ChatGPT Pro në SHBA.
OpenAI thotë se më shumë se 200 milionë njerëz tashmë bëjnë pyetje financiare për ChatGPT çdo muaj.
Kjo veçori thjesht i jep chatbot-it më shumë (dhe më të mirë) kontekst për pyetjet tuaja. Dhe potencialisht qasje në të dhënat financiare të dhjetëra miliona njerëzve. /Telegrafi/