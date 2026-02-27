OpenAI krijon një altoparlant inteligjent me teknologji AI
Kompania OpenAI, krijuese e ChatGPT, thuhet se po punon në zhvillimin e pajisjes së saj të parë hardware - altoparlant inteligjent që pritet të dalë në treg në fillim të vitit 2027.
Ky altoparlant është pjesë e një plani më të gjerë të kompanisë për të hyrë në tregun e elektronikës për konsumatorë me një familje pajisjesh të fuqizuara nga inteligjenca artificiale.
Sipas raportit të publikuar nga The Information, OpenAI ka angazhuar mbi 200 ekspertë për zhvillimin e këtyre pajisjeve. Një rol kyç në projekt ka dizajneri i famshëm, Jony Ive, ish-shef dizajni në Apple, i cili përmes kompanisë së tij, LoveFrom po punon për identitetin vizual të altoparlantit.
Karakteristikat kryesore:
Altoparlanti ka një kamerë të integruar, e cila do t’ia mundësojë të “shikojë” dhe të kuptojë mjedisin e përdoruesit.
Pritet të përdorë teknologji të ngjashme me Face ID të Apple për identifikimin e fytyrës, që mund të përdoret edhe për blerje apo personalizim të përgjigjeve.
Me ndihmën e modeleve të avancuara të AI‑së, pajisja mund të monitorojë aktivitetet në dhomë dhe të ofrojë këshilla — për shembull, të sugjerojë kur të shkoni për të fjetur.
Çmimi i altoparlantit pritet të jetë midis 200 dhe 300 dollarë, duke e pozicionuar atë si një produkt premium.
OpenAI punon gjithashtu edhe në pajisje të tjera të mundshme si syze inteligjente dhe një llampë inteligjente, por këto ende janë në faza më të hershme të zhvillimit.
Ndërsa detajet zyrtare mund të shfaqen më vonë gjatë vitit, pritet që shitja e këtij altoparlanti të fillojë jo më herët se shkurt 2027. /Telegrafi/