Omani konfirmon se bisedimet SHBA-Iran do të zhvillohen në Gjenevë të enjten
Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, ka konfirmuar se bisedime të mëtejshme midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit do të zhvillohen të enjten, mes tensioneve në rritje midis dy vendeve.
"Jam i kënaqur të konfirmoj se negociatat SHBA-Iran janë caktuar për në Gjenevë këtë të enjte, me një shtytje pozitive për të bërë më shumë drejt finalizimit të marrëveshjes", ka thënë Albusaidi në një postim në mediat sociale të dielën, përcjell Telegrafi.
Njoftimi vjen ndërsa SHBA-të vazhdojnë të forcojnë asetet e tyre ushtarake në rajon, duke ngritur shqetësime për një luftë të plotë kundër Iranit.
Pak orë para njoftimit të Omanit, Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha se Teherani ishte gati të vendoste një "mekanizëm të plotë monitorimi" për të garantuar natyrën paqësore të programit të tij bërthamor dhe për të lehtësuar tensionet.
I pyetur nga moderatorja e Face the Nation, Margaret Brennan, pse Irani do të donte të vazhdonte pasurimin në tokën e tij në vend që të blinte uranium të pasuruar nga jashtë, duke pasur parasysh grumbullimin ushtarak të SHBA-së dhe rrezikun e një përshkallëzimi, Araghchi tha se çështja ishte një çështje "dinjiteti dhe krenarie" për iranianët.
“Ne e kemi zhvilluar këtë teknologji vetë, nga shkencëtarët tanë, dhe është shumë e shtrenjtë për ne sepse e kemi krijuar - kemi paguar një shpenzim të madh për këtë”, tha ai.
Araghchi përmendi midis kostove dy dekada sanksionesh amerikane, vrasjet e synuara të shkencëtarëve iranianë dhe sulmet SHBA-Izrael ndaj objekteve bërthamore në korrik.
“Ne nuk do të heqim dorë nga [programi ynë bërthamor]; nuk ka asnjë arsye ligjore për ta bërë këtë ndërsa gjithçka është paqësore dhe e mbrojtur” nga mbikëqyrësi bërthamor i Kombeve të Bashkuara, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA).
Si një “anëtar i përkushtuar” i Traktatit të Mospërhapjes (NPT), i cili i urdhëron shtetet jo-bërthamore të mos kërkojnë ose të fitojnë armë bërthamore, Irani është “gati të bashkëpunojë plotësisht me agjencinë”, shtoi Araghchi.
Por sipas traktatit, Teherani gjithashtu ka “çdo të drejtë të gëzojë një energji bërthamore paqësore, përfshirë pasurimin”.
“Pasurimi është një pjesë e ndjeshme e negociatave tona, ekipi amerikan e di qëndrimin tonë dhe ne e dimë qëndrimin e tyre, ne tashmë kemi shkëmbyer shqetësimet tona dhe mendoj se një zgjidhje është e arritshme”, tha ministri.
Pasurimi është procesi i izolimit dhe grumbullimit të një varianti të rrallë, ose izotopi, të uraniumit që mund të prodhojë ndarje bërthamore. Në nivele të ulëta, uraniumi i pasuruar mund të furnizojë me energji termocentralet. Nëse pasurohet në afërsisht 90 përqind, mund të përdoret për armë bërthamore.
Dhe zyrtarët amerikanë, përfshirë Presidentin Donald Trump, kanë sugjeruar më parë se Uashingtoni po kërkon “zero pasurim” nga Teherani.
Raundi i dytë i bisedimeve bërthamore përfundoi në Gjenevë më 17 shkurt. SHBA-të dhe Irani gjithashtu zhvilluan bisedime indirekte në Oman në fillim të këtij muaji. /Telegrafi/