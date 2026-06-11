OBSH thotë se Evropa duhet të veprojë pas 200,000 vdekjeve të parakohshme që lidhen me nxehtësinë
Çdo vit, nxehtësia ekstreme çon në një rritje të sëmundjeve që lidhen me nxehtësinë dhe vdekjeve të parakohshme në të gjithë globin.
Vetëm në Evropë, nxehtësia ka shkaktuar mbi 200,000 vdekje gjatë katër viteve të fundit dhe pothuajse të gjitha ishin të parandalueshme, tha Hans Kluge, drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën, transmeton Telegrafi.
"Ndikimet e ndryshimeve klimatike janë një rrezik i qartë dhe i pranishëm, dhe manifestimi i tij më i menjëhershëm dhe vdekjeprurës është nxehtësia ekstreme", shtoi Kluge gjatë prezantimit të Udhëzimeve të reja të Planeve të Veprimit për Nxehtësinë dhe Shëndetin e OBSH-së në Gjermani.
"Valët e nxehtësisë nuk janë më anomali të çuditshme të motit. Ato tani janë një krizë e përsëritur që shkakton vuajtje, merr jetë dhe shkatërron sistemet dhe infrastrukturën tonë shëndetësore", tha ai.
Evropa është ndër rajonet e botës më të prekura rëndë nga ngrohja globale dhe tashmë po përballet me valë të shpeshta të nxehtësisë, paralajmëroi OBSH.
Shumica e vdekjeve të parakohshme për shkak të nxehtësisë ekstreme kanë ndodhur në Itali, e ndjekur nga Spanja, Gjermania dhe Greqia, e fundit prej këtyre që regjistron numrin më të lartë të vdekjeve të lidhura me nxehtësinë për milion banorë.
Rritja e temperaturave globale, urbanizimi i shpejtë dhe plakja demografike po konvergojnë për të rritur si ekspozimin ndaj nxehtësisë ashtu edhe ndjeshmërinë ndaj efekteve të saj.
Së bashku, këto trende po nxisin një barrë në rritje dhe të shpërndarë në mënyrë të pabarabartë të sëmundjeve dhe vdekjeve të lidhura me nxehtësinë, dhe nënvizojnë nevojën për parandalim dhe përgatitje efektive, paralajmëron OBSH-ja.
"Mbrojtja nga nxehtësia është gjithashtu një çështje sociale. Në fund të fundit, ata që nuk kanë një kopsht ose një pishinë dhe jetojnë në apartamente të mbinxehura në lagje urbane të mbuluara me beton, vështirë se mund të mbrohen nga nxehtësia", tha Carsten Schneider, Ministri i Mjedisit i Gjermanisë.
Kluge u pajtua se veprimet individuale - të tilla si mbajtja larg nxehtësisë dhe mbajtja e shtëpive të freskëta - mund të bëjnë një ndryshim të madh, por theksoi se ato nuk janë të mjaftueshme për të luftuar një krizë sistemike.
OBSH-ja publikoi të enjten botimin e dytë të planeve të saj të veprimit për shëndetin e nxehtësisë, duke u ofruar qeverive dhe palëve të tjera të interesuara rekomandime për të përmirësuar përgjigjet dhe parandalimin e nxehtësisë.
“Thënë thjesht, planet e veprimit për nxehtësinë dhe shëndetin shpëtojnë jetë. Ato u mundësojnë qyteteve dhe vendeve të parashikojnë, të përgatiten dhe t'i përgjigjen nxehtësisë ekstreme në një mënyrë të koordinuar”, tha Kluge.
Udhëzimet mbulojnë një gamë të gjerë masash, nga gjelbërimi i qyteteve për më shumë hije dhe krijimi i rrjeteve të qendrave të ftohjes, deri te shërbimet sociale që sigurojnë që të moshuarit të qëndrojnë të hidratuar dhe trajnimi i mësuesve dhe kujdestarëve të fëmijëve për të njohur shenjat e sëmundjeve që lidhen me nxehtësinë.
Udhëzimet e para të OBSH-së u botuan në vitin 2008 dhe tani janë përditësuar për të pasqyruar gjetjet më të fundit nga kërkimet dhe praktika. /Telegrafi/