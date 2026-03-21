OBRM-PDUKM: Maqedonia ka çmimet më të ulëta të karburantit në rajon, nuk është gjendje krize që të ulet akciza
Partia në pushtet OBRM-PDUKM reagoi ashpër ndaj njoftimeve të LSDM-së në lidhje me uljen e çmimeve të karburantit, duke akuzuar se në vend të zgjidhjeve konkrete ligjore, opozita po bën fushatë përmes konferencave për shtyp.
Partia thotë se nëse LSDM do të ishte serioze në lidhje me qëllimet e saj, do të kishte paraqitur projektligje në Parlament që ditën e parë, në vend që, siç deklarojnë ata, "të shpallnin dhe të thërrisnin konferenca për shtyp për pesë ditë, sikur të promovonin një koncert të Haris Xhinoviqit".
Sipas OBRM-PDUKM-së, kërkesa e LSDM-së për uljen e akcizës me katër denarë është e pabazuar në këtë pikë, sepse, siç theksojnë ata, kushtet ligjore për një ulje të tillë nuk janë përmbushur.
"Ligjet përcaktojnë qartë se akciza mund të ulet nëse ka krizë ose gjendje të jashtëzakonshme dhe nëse çmimi i naftës për ton tejkalon 1,200 dollarë. Aktualisht, kjo nuk është e vërtetë", thotë OBRM-PDUKM.
Për më tepër, OBRM-PDUKM pretendon se Maqedonia ka disa nga çmimet më të ulëta të karburanteve në rajon dhe Evropë, duke theksuar se ato tashmë janë ulur me dy denarë si rezultat i, siç thonë ata, politikave qeveritare dhe marrëveshjeve me kompanitë.
Deklarata gjithashtu kujton se gjatë qeverisjes së mëparshme, LSDM, së bashku me kryeministrin e atëhershëm Zoran Zaev dhe udhëheqësin aktual Venko Filipçe, e rritën akcizën për karburantet tre herë.
"Me këto rritje, investimet nuk u bënë në projekte kapitale, por në xhepat e tyre", akuzon OBRM-PDUKM.