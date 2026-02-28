OBRM-PDUKM: LSDM në panikë nga informacionet e mundshme që mund të zbulohen nga deklaratat e Grubit
"Nënkryetarja e LSDM-së, Jovanka Trençevska, shkoi aq larg sa theksoi se për një nga rastet në të cilat Grubi dyshohet se ka kryer një krim, duhet të ngrihen kallëzime penale edhe kundër kolegëve të tij nga qeveria e atëhershme”, theksohet në deklaratën e partisë në pushtet OBRM-PDUKM.
OBRM-PDUKM akuzon se LSDM është peng i krimit, prandaj heshtën në seancën e pyetjeve parlamentare, dhe Grubi as nuk u përmend me emër.
"LSDM hesht dhe i ikën temës së Artan Grubit. LSDM po përhap një sërë gënjeshtrash dhe trillimesh në publik dhe më pas në seancën e pyetjeve parlamentare, heshtje, as pyetje parlamentare dhe as emri i Grubit nuk u përmendën", njoftoi OBRM-PDUKM.
“Sa herë që bëhet fjalë për përgjegjësi konkrete dhe përballje me faktet, heshtja mbretëron në LSDM. Heshtja nga ana e LSDM-së në lidhje me Grubin është treguese dhe ngre dyshime serioze për arsyet e një sjelljeje të tillë. A është frika nga deklaratat e mundshme të Grubit dhe informacionet që mund të dalin në dritë arsyeja e panikut në radhët e LSDM-së? A janë ish-zyrtarët të shqetësuar për mundësinë e ngritjes së çështjes së përgjegjësisë së tyre?", reaguan nga OBRM-PDUKM.