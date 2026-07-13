OBRM-PDUKM: LSDM, BDI dhe E Majta po përgatisin alibi nga frika e zgjedhjeve
LSD, E Majta dhe BDI kanë treguar edhe një herë se nuk duan një Kod të ri Zgjedhor, por një bllokadë politike. Edhe pse morën pjesë në bisedime dhe harmonizimin e tekstit për muaj të tërë, në momentin kur duhej të arrihej një marrëveshje, ata u tërhoqën dhe shkatërruan të gjithë procesin, akuzojnë nga OBRM-PDUKM.
"Pas 4 muajsh negociatash në Parlament për Kodin Zgjedhor, Venko Filipçe gjeti një justifikim të ri dhe kujtoi se kishte nevojë për ekspertë.
Bllokimi i Kodit Zgjedhor është një projekt i përbashkët i LSD-së, Të Majtës dhe BDI-së, të tre partitë po përgatisin një alibi nga frika e zgjedhjeve dhe humbjes.
OBRM-PDUKM mbetet e gatshme të pranojë menjëherë një marrëveshje midis partive opozitare, nëse kjo më në fund lejon votim më të lehtë për diasporën.
Përgjegjësia nëse Maqedonia vazhdon me Kodin e vjetër Zgjedhor bie tërësisht mbi SDS-në, Levicën dhe BDI-në,” njoftojnë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/