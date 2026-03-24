Nuk u vendos në seancë qeveritare, vazhdon harmonizimi i Ligjit të ri për mbrojtje nga duhani
Në vend që të paraqitet në një seancë qeveritare sot, Ligji për mbrojtjen nga duhani do të presë ende komente dhe opinione nga palët e interesuara. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu thotë se tani po koordinohet me Ministrinë e Bujqësisë.
"Shpresoj që në seancën e ardhshme qeveritare të kemi tashmë koordinim. Ne prisnim që të miratohej sot, por do të duhet të kemi koordinim me të gjitha institucionet në mënyrë që të kalojë në një seancë qeveritare me Ministrinë e Bujqësisë. Ne po presim koordinim - ata kanë një ligj që përcakton prodhimin, dhe ne kemi mbrojtje nga duhani, kështu që po koordinohemi këtu", tha Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu.
Industria e duhanit beson se kufizimet e tepërta në projektligj nuk do të zvogëlojnë përhapjen e pirjes së duhanit, por do të çojnë në një rritje të tregtisë së paligjshme të produkteve të nikotinës, si dhe në rënie serioze të të ardhurave buxhetore.
Disa ditë më parë, reaguan edhe shitësit me pakicë. Sipas dispozitave të projektligjit, ata kanë një periudhë prej gjashtë muajsh për të përshtatur mjediset e tyre, produktet e duhanit nuk duhet të jenë të dukshme për klientët dhe duhet të ruhen në dollapë të mbyllur. Rregullat e reja, besojnë ata, do të krijojnë presion serioz financiar mbi bizneset që tashmë operojnë me burime të kufizuara.
Nga ana tjetër, Ministri Aliu është i vendosur që ligji i ri do të mbrojë jo-duhanpirësit.
"Ligji aktual ofron një mundësi për abuzim dhe ne e shohim atë çdo ditë, megjithëse ligji ka qëllime të përcaktuara qartë, që është të jetë në gjendje të mbrojë qytetarët jo-duhanpirës nga pirja pasive e duhanit, veçanërisht fëmijët dhe të rinjtë", thotë Aliu.
Sipas njoftimeve fillestare, projektligji duhej të hynte në fuqi në mars, por autoritetet shëndetësore e shtynë atë për shkak të reagimeve të shumta.