"Nuk lëmë asnjë amerikan pas", Trump flet për operacionin e shpëtimit në Iran
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka vlerësuar shpëtimin "shumë historik" të dy ushtarakëve amerikanë që u nxorën nga një aeroplan F-15 në Iran.
Ai tha se ishte një “vendim i vështirë për t’u marrë”, por “nuk lënë asnjë amerikan pas”.
"Është një vendim i rrezikshëm sepse mund të kishim përfunduar me 100 të vdekur në vend të një ose dy", shtoi Trump.
Sipas tij, ekipet e shpëtimit ishin nën "zjarr shumë të rëndë" dhe një helikopter tani ka "plumba brenda".
Trump zbuloi se një nga ushtarakët u “plagos rëndë” dhe mbeti i bllokuar në një zonë të rrethuar nga terroristë të Gardës Revolucionare Islamike.
Ai tha se njerëzve brenda Iranit iu dha një "nxitje e jashtëzakonshme" për të gjetur pilotin, por ai e përdori stërvitjen e tij për t'u ngjitur në terren malor për të arritur lartësi më të mëdha.
“Ai u ngjit nëpër shkëmbinj, duke rrjedhur gjak, trajtoi plagët e tij dhe kontaktoi forcat amerikane për të transmetuar vendndodhjen e tij”, përfundoi presidenti. /Telegrafi/