“Nuk ka kushte që Vuçiq të vijë në Kroaci” - Milanoviq anulon samitin Brdo-Brioni për shkak të deklaratave të presidentit serb
Presidenti kroat Zoran Milanoviq ka dërguar një deklaratë ku shprehet se beson që mbërritja e presidentit serb Aleksandar Vuçiq në Kroaci nuk është e mundur, dhe për këtë arsye ka vendosur të anulojë takimin e Samitit të Brdo-Brionit.
"Republika e Kroacisë dhe Republika e Sllovenisë, si anëtarë të Bashkimit Evropian, iniciuan Samitin Brdo-Brioni me qëllim përmirësimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe përshpejtimin e procesit të integrimit evropian të vendeve të Evropës Juglindore. Takimi i krerëve të shteteve të Samitit Brdo-Brioni do të mbahej në maj të këtij viti në Kroaci”, thuhet në deklaratë, transmeton Telegrafi.
“Deklaratat dhe veprimet politike të presidentit të Republikës së Serbisë Aleksandar Vuçiq që kemi parë në ditët dhe javët e fundit, janë në kundërshtim të plotë me qëllimin e Samitit Brdo-Brioni, prishin marrëdhëniet ndërshtetërore dhe kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në rajonin e Evropës Juglindore”, u tha ndër tjera.
Presidenti i Republikës së Kroacisë Zoran Milanoviq beson se në rrethana të tilla nuk ka kushte dhe mbërritja e Presidentit të Republikës së Serbisë, Aleksandar Vuçiq në Republikën e Kroacisë nuk është e mundur.
“Si bashkëkryetar i Samitit Brdo-Brioni, presidenti Milanoviq ka vendosur të anulojë takimin e planifikuar në Kroaci, i cili u është njoftuar krerëve të shteteve që duhej të merrnin pjesë në takimin për Brijunin. Takimi i radhës i krerëve të shteteve të Samitit do të mbahet kur të plotësohen kushtet dhe pas konsultimeve midis Milanoviq dhe Presidentes së Republikës së Sllovenisë, Natasha Pirc-Musar, si bashkëkryetare e Samitit Brdo-Brioni", njoftoi zyra e Milanoviq.
Kujtojmë se presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha pas zgjedhjeve lokale të mbrëmshme, të cilat u shënuan nga incidente të shumta, se do të verifikonte raportet e agjencive të sigurisë mbi ndikimin e vendeve të huaja në zgjedhje.
Duke komentuar akuzat nga mediat e Vuçiqit për ndikimin e huaj në zgjedhjet lokale të djeshme, Vuçiq përmendi mbështetjen logjistike të një vendi fqinj.
Duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me praninë e supozuar të makinave me targa kroate në ditën e zgjedhjeve në Kula, Vuçiq njoftoi se së shpejti do të paraqesë më shumë informacion.
"Lidhur me zgjedhjet e djeshme, për mua ishte e qartë se sa mbështetje logjistike u ofrua nga një vend fqinj. Megjithatë, në periudhën e ardhshme do të marr një raport më të detajuar mbi të dhe më pas do ta ndaj me ju", tha Vuçiq.
Ai theksoi se merr raporte të tilla çdo ditë dhe nga disa burime.
"Para së gjithash, nga Agjencia e Sigurisë Ushtarake dhe Agjencia e Informacionit të Sigurisë, por edhe nga shërbimet që merren me mbrojtjen e kundërzbulimit të objekteve tona dhe personelit tonë ushtarak", shpjegoi ai.
Më herët sot, ai tha gjithashtu se kishte folur me Presidentin rus Vladimir Putin. Vuçiç raportoi se, përveç zgjatjes së kontratës së gazit, ai diskutoi edhe tema të tjera me Putinin dhe deklaroi se Putin e pyeti për Kosovën dhe Republikën Serbe, dhe se ata shkëmbyen mendime për të gjitha çështjet e rëndësishme.
"E prezantova gjithashtu me aleancën e Zagrebit, Prishtinës dhe Tiranës, biseduam për të gjitha temat", tha Vuçiq në fjalimin e tij në Presidencë. /Telegrafi/